Schwimm-EM: Würzburgerin Beck verfehlt knapp das Podest

Beck, die vor sieben Wochen auf der doppelten olympischen Distanz in Budapest WM-Zweite geworden war, schlug im Meer am Lido di Ostia quasi vor ihrer Haustür als Fünfte (57:01,1 Min.) an. Die Würzburgerin lebt und trainiert seit einem Jahr in Ostia. Rund eine Minute fehlte der 25-Jährigen auf den Bronzeplatz, den die Italienerin Giulia Gabbrielleschi (57:00,3) erreichte.

Boy schwimmt auf Platz sieben

Lea Boy, die mit Beck gemeinsam zu WM-Gold in der Staffel geschwommen war, belegte (57:06,2) Platz sieben. Jeanette Spiwoks kam als Zwölfte ins Ziel. Den Titel sicherte sich die niederländische Olympiazweite Sharon van Rouwendaal (56:58,7) vor Maria De Valdes Alvarez (57:00,2) aus Spanien.

Wind und Wellen sorgten für Verschiebungen

Die Rennen am Strand des Badeortes vor den Toren Roms waren wegen starker Winde und hoher Wellen zweimal verschoben worden. Am Samstagmorgen war das Meer mit einer Wassertemperatur von 27,4 Grad vergleichsweise ruhig.

Herren ebenfalls ohne Medaille

Auch der Staffelweltmeister Oliver Klemet hat beim Herrenwettbewerb über fünf Kilometer eine Medaille verpasst. Der 20-Jährige aus Frankfurt/Main, der nach der WM in Budapest vor sieben Wochen an Corona erkrankt war, schlug als Fünfter an. Gold schnappte sich der italienische Titelverteidiger und 10-Kilometer-Weltmeister Gregorio Paltrinieri. Der Magdeburger Linus Schwedler belegte Platz elf. Der Olympiasieger Florian Wellbrock hatte nach seiner Coronainfektion und Platz fünf über 1.500 m Freistil auf die geplanten Freiwasserstarts verzichtet.