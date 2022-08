Schwimm-EM: Würzburgerin Beck gewinnt Gold über zehn Kilometer

Die Vizeweltmeisterin Leonie Beck hat bei der EM in Rom über zehn Kilometer die erste deutsche Freiwassermedaille gewonnen. Die 25-Jährige siegte im Meer vor Lido di Ostia mit einem starken Schlussspurt vor Ginevra Taddeucci aus Italien. Für das von Wind und Wellen geprägte Rennen benötigte Beck auf der olympischen Distanz 2:01:13,4 Stunden. Becks Teamkollegin Lea Boy belegte Rang 13, Jeanette Spiwoks stieg nach gut der Hälfte des Rennens entkräftet aus. Bei den Männern belegte Oliver Klemet als bester Deutscher den fünften Platz, Ben Langner schlug als 16. an.

"Europameisterin ist was ganz Cooles, das ist auch meine erste Goldmedaille in einem Einzelrennen", freute sich die Unterfränkin. Das Rennen sei zwar "ziemlich hart, sehr, sehr wellig" gewesen. Außerdem hatte sie "immer wieder die Gruppe verloren und musste wieder aufholen. Das war jedes Mal das gleiche Spiel". Am Ende war es für sie "aber echt cool, und hat tatsächlich Spaß gemacht".

Würzburgerin Beck gewinnt im Trainingsort Ostia

Die frühere Beckenschwimmerin lebt derzeit in Italien und kennt den Wettkampfort aus dem Training. Auch deshalb und wegen der enthusiastischen Stimmung am Strand war der Sieg für sie speziell. "Es ist schon ganz cool, wenn man auf die Leute zukommt", sagte Beck und ergänzte: "Italien ist ja sehr sportbegeistert. Es freut mich zu sehen, dass doch etwas Interesse für den Sport da ist. Das würde ich mir auch wünschen für Deutschland".

Wind und Wellen bei den Freiwasserwettbewerben

Über fünf Kilometer hatte sie als Fünfte das Podest knapp verpasst. Die Rennen am Strand des Badeortes vor den Toren Roms waren wegen starker Winde und hoher Wellen zweimal verschoben worden. Am Samstagnachmittag wurde der Marathon über 25 Kilometer nach vier Stunden wegen starken Wellengangs abgebrochen. Nach stundenlangen Diskussionen entschied der europäische Schwimmverband LEN am Abend, das Rennen nicht zu werten. Am Sonntagmorgen war das Meer zunächst ruhig, Männer und Frauen starteten kurz nacheinander. Während des Rennens frischte der Wind auf.