Schwimm-EM: Klippenspringerin Schmidbauer gewinnt Gold

Schmidbauer siegte am Freitag in Rom mit 309,30 Punkten vor der Ukrainerin Antonina Wyschywanowa und der Italienerin Elisa Cosetti. Die zweite deutsche Starterin Anna Bader landete mit 281,90 Zählern auf Rang vier.

"Ich kann's immer noch nicht glauben. Mir fehlen die Worte", sagte Schmidbauer nach der Siegerehrung, "das hatte ich gar nicht erwartet. Dass es für Gold gereicht hat, ist der Wahnsinn."

Sprung aus 20 Metern Höhe

Beim Klippenspringen, das beim Weltverband offiziell High Diving heißt, springen die Athletinnen in der italienischen Hauptstadt aus 20 Metern Höhe in einen Pool. Die Männer springen aus 27 Metern Höhe. High Diving ist in diesem Jahr erstmals in die Schwimm-Europameisterschaften integriert.