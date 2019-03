Bayern auch in Freiburg ohne Robben - Hernández operiert

Um die nötige Spannung aufzubauen, stufte der Bayern-Coach den FC Freiburg als sehr schwierigen Gegner ein. Es sei "eine Mannschaft, die sehr euphorisch Fußball spielt. Wir müssen uns strecken." Dabei ist Kovac immerhin personell gut aufgestellt. "Bis auf Alphonso Davies und Arjen Robben" waren alle Spieler im Training dabei. In der Länderspielpause habe man zudem gut arbeiten können: "Die Arbeitsgruppe war größer als sonst. Das war qualitativ sehr gut". Die Spieler seien jetzt "gut ausgeruht, frisch und hungrig und wollen sich am Samstag in der Bundesliga wieder beweisen."

Vorbereitung für einen "Clásico auf Augenhöhe"

Ziel der Münchner ist es, aus dem Duell drei Punkte mitzunehmen. Man will "als Tabellenführer in das Spiel gegen Dortmund gehen und dann hat Deutschland das, was man sich immer erhofft: einen Clásico auf Augenhöhe." Derzeit führt der Rekordmeister die Tabelle vor den punktgleichen Dortmundern wegen des besseren Torverhältnisses an. Der BVB ist am Samstag (15.30 Uhr, live in Heute im Stadion auf Bayern 1) zeitgleich Gastgeber für den VfL Wolfsburg.