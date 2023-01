Neue Ausrichtung in Schweinfurt: Profibetrieb wird eingestellt

2021 stand der 1. FC Schweinfurt kurz vor dem Aufstieg in die 3. Liga. In den Relegationsspielen gegen den TSV Havelse scheiterten die "Schnüdel" nur knapp. Jetzt ist klar, einen weiteren Anlauf wird es nicht geben. Grund sind die limitierten finanziellen Möglichkeiten.

Die laufende Spielzeit, in der die Unterfranken auf Platz 10 der Tabelle der Regionalliga Bayern liegen, wird noch normal zu Ende gespielt. "In Anbetracht der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung werden wir unsere sportliche Ausrichtung ab der Saison 2023/24 entsprechend unseren finanziellen Rahmenbedingungen anpassen müssen." schreibt Geschäftsführer Markus Wolf in einem Brief an Mitglieder, Fans und Sponsoren.

Konzentration auf Amateurspieler

Spielergehälter auf Profi-Niveau wird es also nicht mehr geben. Stattdessen werde der Verein "daher künftig verstärkt auf Spieler setzen, die sich einerseits mit der neuen Konzeption identifizieren können und andererseits mit regionalem Bezug punkten sowie den FC im Herzen tragen.", so Wolf weiter. Ziel des Vereins sei es, "ambitionierten Leistungssport in der höchsten Amateurklasse, der Regionalliga Bayern" anzubieten. Höher als das wird es in naher Zukunft aber erstmal nicht in Schweinfurt.