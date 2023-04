Schweinsteiger: "Tuchel wird den FC Bayern beruhigen"

Tuchels kleine taktischen Anpassungen hätten das Spiel für den FC Bayern etwas einfacher gemacht. Gleichzeitig habe Borussia Dortmund einmal mehr gezeigt, dass sie in München keine 90 Minuten auf hohem Niveau dagegenhalten können.

"Ich glaube, es war zum aktuellen Zeitpunkt genau das Richtige, das Spiel einfacher zu gestalten und es für die Spieler nicht zu kompliziert zu machen", so Schweinsteiger am Sonntag im Blickpunkt-Sport-Interview. "Tuchel hat es auch geschafft, dass die Außenverteidiger nicht so weit nach vorne gegangen sind. Die waren bei Ballbesitz immer hinter dem Ball, dadurch hast du natürlich mehr Stabilität."

Tuchel kann die Mannschaft verbessern

Der frühere Nationalmannschaftskapitän erhofft sich durch den 49-Jährigen endlich mehr Kontinuität beim FC Bayern. Tuchel habe bei Paris Saint Germain und beim FC Chelsea gezeigt, dass er Titel gewinnen und mit großen Spielern umgehen könne. "Ich hoffe, dass er durch seine Erfahrung das bei Bayern nicht nur für ein paar Jahre schaffen kann." Dem Fußball-Rekordmeister würde auch mal eine längere Trainer-Ära, ähnlich der von "Sir" Alex Ferguson bei Manchester United gut zu Gesicht stehen.

Kurzfristig sieht er in Tuchel die richtige Wahl für die Aufgabe auf der Trainerbank und glaubt an Erfolge. "Tuchel hat den Job auch angenommen, weil er weiß, er kann mit der Mannschaft das Triple holen und er kann die Mannschaft verbessern. Ich glaube, er wird den FC Bayern mehr beruhigen, auch nach außen hin."

Das 'Mia san mia' muss man leben

Vor der Partie gegen den BVB habe man den Verantwortlichen eine gewisse Nervosität angemerkt, "weil wenn Dortmund das Spiel gewinnt, sind sie vier Punkte weg, dann wäre es unruhig gewesen an der Säbener Straße. Dass es dazu nicht kam, dafür habe BVB-Torwart Gregor Kobel mit seinem Riesenbock beim 1:0 gesorgt. Schweinsteiger: "Da lief auch sehr viel pro Bayern."

Damit das so weitergeht, müsse die Mannschaft wieder selbstbewusster auftreten und das berühmte "Mia san mia" leben. Was das bedeutet? "Es bedeutet Selbstbewusstsein, auch so aufzutreten", so der Weltmeister von 2014. "Dieses Gefühl, unschlagbar zu sein, muss wieder reinkommen. Zuletzt gab es viele Viele Ups and Downs, das wurde bemängelt, das war nicht Bayern-München-like. Und da will man wieder hinkommen, dass das 'Mia san mia' wieder im Vordergrund steht."