Schweinsteiger hängt in Chicago noch ein Jahr dran

"Lasst uns eine Trophäe hochhalten"

Der 34-Jährige spielt seit März 2017 für Chicago und erzielte dabei sieben Tore in 55 Spielen. In der vergangenen Saison verpasste Chicago die Teilnahme an den Playoffs. Das soll sich im nächsten Jahr ändern. "Lasst uns eine Trophäe hochhalten. Ich glaube an den Club und ich glaube, dass wir Meister werden können", teilte Schweinsteiger weiter mit.