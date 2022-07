Schweinfurt: Erste Schritte auf dem Weg zum Sachs-Stadion

Schon Ende Juni 2021 beschloss der Stadtrat mit knapper Mehrheit, dass das Schweinfurter Stadion künftig nur noch "Sachs-Stadion" heißen soll. Zugleich strich das Gremium den Industriellen Willy Sachs aus der Liste der Ehrenbürger Schweinfurts. In einem offenen Brief kritisierte die "Initiative gegen das Vergessen" nun, dass dieser Beschluss nach mehr als einem Jahr noch immer nicht umgesetzt wurde. Weiterhin steht der vollständige Name von Sachs in goldenen Buchstaben am Eingang des Stadions.

Reaktion der Schweinfurter Stadtverwaltung

Nun erhielt die Initiative, die sich seit Jahrzehnten um eine Aufarbeitung der Geschichte Schweinfurts im Nationalsozialismus bemüht, eine Antwort aus der Verwaltung. "Das Thema hat die Arbeitsebene erreicht", sagt Norbert Lenhard als Vertreter dieser Organisation. Mit dem Inhalt des Schreibens ist er nicht unzufrieden. Vertreter der "Initiative gegen das Vergessen" treffen sich nun im August mit dem Denkmalschutz-Beauftragten der Stadt, um zu klären, in welcher Form der Vorname von Sachs abgedeckt werden kann.

Initiative fordert Erklärtext am Stadion

Die Organisation fordert, "dass die Vergangenheit nicht verdrängt, verschwiegen oder verdeckt" werde, deshalb könne "Willy" durchaus erkennbar bleiben. Doch soll ein Schleier über den Schriftzug gelegt oder eine Glasscheibe mit Erläuterungen angebracht werden. Gänzlich verschwinden könnte der Vorname sowieso nicht, da neben der Stele auch die Inschrift unter Denkmalschutz steht.

Im September führt die Initiative ein Gespräch mit dem neuen Verantwortlichen des Stadtarchivs, zunächst um sich gegenseitig kennenzulernen. Norbert Lenhard hofft, dass dabei auch angesprochen wird, wie mit dem Erklärtext an der Stele des Sachs-Stadions weiter verfahren wird. Einen entsprechenden Vorschlag soll zudem eine externe Beratungsfirma unterbreiten, die laut Lenhard von der Stadt beauftragt wurde.

Willy Sachs: Überzeugter Nationalsozialist, nicht nur Mitläufer

Das Stadion wurde 1936 von Willy Sachs gestiftet. Die Initiative fordert, dass diese Spende nun "historisch eingeordnet" und die Bedeutung von Sachs in der Nazi-Zeit dokumentiert werden soll. Für die Initiative war Willy Sachs nicht nur ein Opportunist und Mitläufer, sondern selbst überzeugter Nationalsozialist. Deshalb müsse der Text in dieser Tafel unbedingt auf die Mitgliedschaft von Sachs in der SS und seine breite Unterstützung der Nazi-Diktatur hinweisen.

Immer häufiger gibt es Diskussionen über problematische Denkmäler oder Straßennamen mit NS-Bezug. Zuletzt wurde deshalb sogar eine der renommiertesten Auszeichnungen für Journalismus, der Nannen Preis, unter einem anderen Namen verliehen.

Wirken der Unternehmerfamilie Sachs weiter würdigen

Da das Stadion jedoch weiterhin den Namen Sachs tragen wird, soll damit auch das Wirken der Familie Sachs als Unternehmer für Stadt und Region gewürdigt bleiben. Zugleich soll an viele tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erinnert werden, die mehr als ein Jahrhundert lang zukunftsweisende Produkte in den Fabriken von Sachs herstellten.

Mehr Initiative erhofft

Norbert Lenhard erwartet eine anhaltende Diskussion über den Inhalt dieser Tafel. Das Ergebnis sei vorläufig noch "völlig offen". Erfreut ist er darüber, dass im offiziellen Sprachgebrauch tatsächlich nur noch von "Sachs-Stadion" die Rede ist. Enttäuscht ist Lenhard jedoch über die Beratung des Ältestenrates des Stadtrates über dieses Thema, die für ihn zu keinem erkennbaren Ergebnis führte. Auch von Kulturinstitutionen der Stadt erhoffte er sich mehr Initiative bei der Umsetzung des Beschlusses im Stadtrat.