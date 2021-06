Schweinfurt 05 verliert das Aufstiegsduell gegen Havelse

Damit muss die Mannschaft von Trainer Tobias Strobl auch in der kommenden Saison wieder in der Regionalliga Bayern antreten.

Schweinfurt macht Druck

Nach dem 1:0 im Hinspiel musste Schweinfurt mindestens zwei Tore schießen, um das Duell nach 90 Minuten für sich zu entscheiden. Doch nicht nur die Schnüdel wollten endlich wieder in die 3. Liga aufsteigen. Unterstützung gab es von den 1.100 Fans, die im Stadion für Stimmung sorgten.

Beide Teams gingen engagiert in die Partie. Bereits in der 3. Minute ging Noah Plume zu Boden und reklamierte Elfmeter. Daniel Adlung sollte ihn zu Fall gebracht haben. Doch der Schiedsrichter sah keinen Handlungsbedarf. Für die Unterfranken drehte Adam Jabiri auf und kreierte innerhalb von drei Minuten drei Chancen, scheiterte aber. In der 10. Minute zwang dann Thomas Haas den Havelse-Tormann Norman Quindt zu einer Parade.

Havelse trifft zur Führung

Der Ball wollte einfach nicht ins Tor. Auch Amar Suljic (21.) vergab seine Chance auf den Führungstreffer. Er kam im Fünfer frei zum Schuss, schob das Leder aber rechts am Kasten vorbei. die Quittung für die nicht genutzten Chancen gab es in der 34. Minute. Kevin Schumacher hämmerte das Leder zum 1:0 für die Gastgeber ins rechte obere Eck. Ein Rückschlag für die Schweinfurter, die bis zu diesem Punkt spielbestimmend agiert hatten. Nach einer Flanke von Langfeld lag nur vier Minuten das 2:0 durch einen Kopfball von Plume in der Luft, doch der ging knapp rechts am Tor vorbei. Der 1. FC steckte aber nicht auf und Jabiri traf nach einem Freistoß in der 42. Minute nur die Latte. Kurz vor dem Pausenpfiff wurde noch Kevin Fery zu Fall gebracht, doch auch hier ließ der Unparteiische weiterlaufen. Mit dem 0:1-Rückstand ging es für die Unterfranken in die Kabine.