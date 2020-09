18.09.2020, 00:06 Uhr

Schwede Duplantis verbessert Bubkas Stabhochsprung-Weltrekord

In der Leichtathletik ist ein 26 Jahre alter Freiluft-Weltrekord gefallen: Der erst 20 Jahre alte Schwede Armand Duplantis überquerte beim Diamond-League-Meeting in Rom die Stabhochsprung-Latte in 6,15 Metern Höhe und knackte damit Bubkas Rekord.