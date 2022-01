Schwarzgeld im Amateurfußball – Problem in Bayern noch größer?

600 Euro in der A-Klasse - Problem in unteren Ligen

Das Schwarzgeld-Problem könnte also vor allem in den unteren Klassen präsent sein. Denn trotz weniger Verträgen sind die Zahlungen dort im Freistaat besonders hoch. In der 10. Liga, in Bayern ist das die A-Klasse, liegen die Zahlungen im Schnitt bei 606 Euro, ergaben die Antworten der Befragten. Das ist fast doppelt so viel wie im Rest von Deutschland und sogar mehr als in der Bayernliga.

Und nicht nur der Abschluss von Verträgen, auch die Protokollierung von Zahlungen scheint hier zu kurz zu kommen, wie ein Teilnehmer der Umfrage schildert. "Je niedriger der Verein aktuell spielt, desto häufiger werden Barzahlungen ohne Quittung in Aussicht gestellt. Meist ist in den Bezirken auch bekannt, welche Vereine zu solchen Zahlungen bereit sind."