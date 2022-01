Schwarzgeld im Amateurfußball – Das Gehalt kommt "im Umschlag“

Der deutsche Amateurfußball hat ein massives Finanzproblem. Das hat eine Online-Befragung der ARD in Zusammenarbeit mit "Correctiv“ ergeben. Mehr als 8.000 männliche Fußballspieler haben an der Umfrage teilgenommen. Nach deren Angaben werden hochgerechnet rund 100 Millionen Euro im Monat an Amateurspieler bezahlt und oft fließt das Geld an den Finanzämtern vorbei.

Hälfte der Zahlungen ist wohl Schwarzgeld - BFV zweifelt an den Zahlen

Mutmaßlich die Hälfte der Gehälter oder Prämien sind verdeckte Zahlungen, also nach Angaben in der Umfrage "schwarz" oder "im Umschlag". Das wären 50 Millionen Euro pro Monat und in einer ganzen Saison knapp 500 Millionen Euro, für die keine Steuern oder Sozialabgaben gezahlt werden. Der Geschäftsführer des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV), Jürgen Igelspacher, zweifelt aber noch an den Zahlen:

"Das Problem kennt man im Fußball. Aber das ist aus meiner Sicht kein Massenphänomen. Die Sensibilität im Amateursport oder im Amateurfußball insgesamt ist sicherlich gestiegen. Die Verantwortlichen in den Vereinen haben nach meiner Erfahrung zur ganz großen Zahl überhaupt keine Lust mehr, steuerliche Risiken oder persönliche Haftungsrisiken einzugehen und arbeiten meistens sehr sorgfältig." Jürgen Igelspacher, Geschäftsführer BFV