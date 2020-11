Schwarzes Wochenende für Bundestrainer Löw

Zahlreiche Verletzungen und Corona-bedingte Ausfälle

Neben Kimmich fällt auch Leipzigs linker Verteidiger Marcel Halstenberg wegen seiner wiederkehrenden Adduktorenprobleme für die beiden Partien in seinem Heimstadion und die Reise nach Sevilla aus. "Er konnte das Aufwärmen nicht beenden, hatte wieder Probleme. Demnach wird er die Länderspiele nicht machen", sagte sein Klub-Trainer Julian Nagelsmann am Samstag nach dem Sieg gegen Freiburg.

Aus Paris kam eine weitere schlechte Nachricht: Rechtsverteidiger Thilo Kehrer musste beim 3:0 von PSG gegen Stade Rennes am Samstag in der ersten Halbzeit verletzt raus. Schon zuvor war klar, dass aus Verletzungs- und Corona-Gründen Niklas Süle, Kai Havertz, Lukas Klostermann, Julian Draxler, Emre Can und Suat Serdar nicht zur Verfügung stehen. Ersatztorwart Marc-André ter Stegen nimmt nach seinem Klub-Comeback in Barcelona noch eine DFB-Auszeit. In Summe fehlt Löw fast eine komplette Mannschaft. Wenigstens kehren Leroy Sané und Ilkay Gündogan nach ihren Zwangspausen ins DFB-Team zurück.

Konstanz und Automatismen schier unmöglich

Auf eine Nachnominierung hat der 60-Jährige bislang verzichtet. Die pickepackevolle Saison mit der verschobenen EM als Höhepunkt im Sommer 2021 wird eine riesige Herausforderung für Löw. Bei der Nominierung seines ursprünglich 29 Spieler umfassenden Kaders stellte er bereits fest: "Eine Mannschaft braucht Konstanz, Automatismen, Sicherheit, blindes Verständnis untereinander. Eine Mannschaft muss wachsen, die Abläufe müssen sich entwickeln. Das ist aktuell kaum darzustellen." Trotzdem will er ein schlagkräftiges Team auf dem Platz haben und "auf Sieg spielen".

Löw ist vor dem Treffpunkt am Montag bei allem Zwang zur Improvisation "dankbar, dass es unter diesen Umständen überhaupt möglich war und ist, diese Länderspiele auszutragen". Die Menschen seien in der Pandemie "mit anderen Dingen beschäftigt als mit Fußball", so der Bundestrainer.

Die nächsten Anwärter auf ein Nationalmannschaftsdebüt sind Linksverteidiger Philipp Max (PSV Eindhoven) und Innenverteidiger Felix Uduokhai vom FC Augsburg. Löw versichert, dass er keine Kaderfüllsel sucht: "Wir laden niemanden ein, dem wir nicht zutrauen würden, es zu schaffen."