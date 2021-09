Schwabl über Hachings Corona-Fälle: "Hat uns hart getroffen"

In der Halbzeit-Pause der 3.Liga-Partie zwischen dem TSV 1860 München und dem SC Verl hat sich Unterhachings Präsident Manfred Schwabl über die Corona-Infektionen in der eigenen Mannschaft geäußert. "Es ist wirklich ein Rätsel", sagte Schwabl darüber, dass zehn der zwölf infizierten Spieler bereits doppelt geimpft waren. Den Spielern gehe es weitestgehend gut, doch einige von ihnen hätten durchaus gesundheitliche Probleme: "Es gibt von der Stärke oder Schwäche unterschiedliche Symptome. Es ist ein schwieriges Thema. Man sieht ja, dass das Impfen das einzige Allheilmittel auch nicht ist", so Schwabl im Bayerischen Fernsehen.

Spieler nicht gleich wieder einsetzen

Der Verein, der derzeit nur sehr eingeschränkt trainieren kann und die kommenden Spiele in der Regionalliga Bayern verschoben hat, möchte in den kommenden Wochen die betroffenen Spieler schonen: "Wir müssen das mit Weitsicht angehen und schauen, dass man die Spieler, wenn sie zurückkommen, nicht gleich wieder in den Wettbewerb hineinjagt. Da geht die Gesundheit vor", so Schwabl.

Keine Impfplicht für Unterhaching-Spieler

Eine Impfpflicht für die Vereins-Mitarbeiter und -Spieler werde es als Reaktion auf den Ausbruch nicht geben. "Das Recht nehme ich mir definitiv nicht raus. Das ist ein Privatthema. Da geht es um die Gesundheit. Das muss jeder für sich wissen", sagte Schwabl.

Schwabl über Bayreuth: "Die haben ein bisschen in Abrede gestellt, dass wir überhaupt Corona-Kranke haben"

Der Vereinspräsident berichtet auch über Probleme mit der SpVgg Bayreuth, die aktuell an Platz zwei der Regionalliga Bayern stehen. Der Verein habe sich bei der Verlegung des Spiels, das eigentlich für den 18.9. angesetzt war, anfangs quer gestellt: "In einem Fall – Bayreuth – hat es ein bisschen geknirscht. Die haben ein bisschen in Abrede gestellt, dass wir überhaupt Corona-Kranke haben", sagte Schwabl und fügte an: "Das verstehe ich überhaupt nicht. Bei so einem Thema flunkert ja man nicht." Die anderen betroffenen Vereine, Aschaffenburg und Schweinfurth, seien bei den Spielverlegungen hingegen sehr kooperativ gewesen.