Schuss vor den Bug: Gladbach fegt über TSV 1860 hinweg

2.500 Zuschauer waren an den Tegernsee gekommen, um die als Aufstiegsfavorit gehandelten Löwen im Härtetest gegen Gladbach zu sehen. Diesen Test hat die Mannschaft von Trainer Michael Köllner nicht bestanden.

Die Borussia, die nach der Partie ihr siebentägiges Trainingslager in Rottach-Egern beendet, siegte durch Treffer von Jonas Hofmann, Borges Sanches, Lars Stindl, Patrick Herrmann (2) und Hannes Wolf deutlich und ließ dem Drittligisten nicht den Hauch einer Chance.

Drei Gegentore pro Halbzeit

Es ist ein Schuss vor den Bug für die Sechziger, die sich in der Saisonvorbereitung auf einem guten Weg sahen und die ihre Ansprüche, in dieser Saison um den Aufstieg in die 2. Bundesliga mitspielen zu wollen, zuletzt ungewöhnlich laut formuliert hatten.

Mit dem Zehntplatzierten der abgelaufenen Bundesliga-Saison konnten die Löwen allerdings nur in der Anfangsphase mithalten. Nach dem 0:1 durch Nationalspieler Hofmann (26.) ging nicht mehr viel. Noch vor der Pause stellten die "Fohlen" das Ergebnis auf 3:0. Später erhöhten sie auf 6:0.