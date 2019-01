Schumi wird 50 - Wackersdorf war zweite Heimat

Seit seinem schweren Skiunfall lebt Michael Schumacher zurückgezogen in seinem Haus am Genfer See. Eine treue Fangemeinde hat der Ex-Rennfahrer aber immer noch. Auch in Bayern, und besonders in der Oberpfalz. Denn dort, in Wackersdorf, war er regelmäßig zu Gast.

Fast jedes Jahr verbrachte er einige Tage auf der Kartbahn in Wackersdorf. Ein originalgetreuer Nachbau des Formel 1-Rennwagens von Michael Schumacher steht in der Halle. Alle Besucher bleiben hier stehen. Und bei allen kommen sofort Erinnerungen hoch.