Schützenfest in Duisburg: TSV 1860 gewinnt mit 6:0

Mit einem Kantersieg läuten der TSV 1860 München den Kampf um Platz vier und somit um die Teilnahme am DFB-Pokal ein. Das Team von Michael Köllner zeigte Offensiv eine der besten Leistungen dieser Saison und konnte sich hinten auf einen überragenden Marcel Hiller verlassen. Der Torhüter war hauptverantwortlich dafür, dass die Münchner beim 6:0-Sieg in Duisburg keinen Gegentreffer kassierten. Die Tore für 1860 machten Merveille Biankadi (9.), Marcel Bär (20., 69.), Stefan Lex (22.), Yannick Deichmann (50.), Fabian Greilinger (66.).

Drei Punkte und Fünf Tore betrug der Rückstand des VfL Osnabrück auf die fünftplatzierten Münchner. Durch den Kantersieg in Duisburg schoben sich der TSV 1860 nach dem 35. Spieltag auf Platz vier vor.

Lex-Festspiele in Duisburg

Dabei sah anfangs nichts nach diesem Kantersieg aus. Duisburg drückte von Beginn an, kam vor allen Dingen nach Standards gefährlich vor das Tor von Hiller. Es war der erste gute Angriff der Münchner, der die Führung brachte. Erik Tallig bekam den Ball auf der linken Seite, spielte stark bedrängt eine Hereingabe auf Lex, der den besser positionierten Biankadi im Rückraum bediente. Der 26-Jährige Offensivspieler schloss trocken zum 1:0 ab und machte sein achtes Saisontor (9.).

Der Treffer war so etwas wie der Auftakt der Lex-Festspiele. Der Kapitän der Münchner hatte nach seinem Assist anscheinend Lust auf mehr bekommen. Keine 10 Minuten später kam Lex wieder im Strafraum an den Ball. Duisburgs Marvin Knoll stieg ungestüm ein, fällte den Münchner und verschuldete einen Elfmeter, den Marcel Bär souverän verwandelte (18.). Vorangegangen war ein nicht geahndetes Handspiel der Münchner.

3:0 zur Halbzeit

Keine zwei Minuten später wurde Lex wieder im Duisburger Strafraum bedient. Der 32-Jährige nahm den Ball an, verzögerte, verlud so Marvin Bakalorz und hatte schließlich so den Raum und mit einem strammen Schuss die Vorentscheidung herbeizuführen. 3:0 nach 22 Minuten.

Dass die Löwen mit einem drei-Tore-Vorsprung in die Halbzeit gingen, lag auch an Marco Hiller. Denn Duisburg berappelte sich nach einer kurzen Schockphase und warf alles nach vorne - doch scheiterte ein ums andere Mal am 1860-Keeper. So auch in der 30. Minute, als Hiller mit einem starken Reflex abtauchte und den Distanzschuss von Kolja Pusch abwehrte.

Hiller als sicherer Rückhalt

Nach der Pause machten die Münchner mit der effizienten Chancenverwertung weiter. Yannick Deichmann stieg nach einer Ecke am höchsten und köpfelte zum 4:0 ein. Und auch Hiller knüpfte nahtlos an seine Leistung in der erste Halbzeit an und vereitelte in der 50. Minute wieder eine Großchance, als Orhan Ademi aus kürzester Distanz am Löwen-Schlussmann scheiterte.

"6:0 finde ich ein bisschen hoch, weil Duisburg viermal alleine aufs Tor zuläuft. Dennoch war der Sieg verdient" - Marcel Bär bei Magenta Sport

Und auch in der 58. Minute tauchte Yeboah völlig frei vor Hiller auf, doch schaffte es nicht mehr, genügend Druck hinter den Ball zu bekommen, um den herausstürmenden Torhüter zu überwinden.

Lex zieht weiter die Fäden

Nach einer kurzen Verschnaufpause schlugen die Löwen vorne erneut eiskalt zu. Wieder war es Lex, der einen Teamkollegen hervorragend bediente. Diesmal war es der 35 Sekunden zuvor eingewechselte Greilinger, der nach der Vorarbeit seines Kapitäns mit seinem ersten Ballkontakt das 5:0 besorgte (66.).

Nur drei Minuten später flog ein Lex-Freistoß in Richtung Duisburger Strafraum, wo der Ball niemand richtig berühren kann. Und auch der Duisburger Keeper Weinkauf ließ den Ball nur klatschen - direkt vor die Füße von Bär, der seinen zweiten Treffer erzielte (69.).

DFB-Pokal als Ziel

In der 80 Minute nahm Köllner seinen überragenden Akteur vom Platz. Lex war an fünf der sechs Treffer des Tages beteiligt. Es passte zum Spielverlauf, dass danach nichts mehr passierte. Lex sagte über seine fünf Torbeteiligungen bei Magenta Sport: "In der Regionalliga gab es das schon mal. Aber auf dem Niveau nicht."

Der Kapitän wirkte allerdings trotzdem nicht ganz zufrieden: "Natürlich freuen wir uns, dass wir gewonnen haben, aber bisschen ärgerlich, dass wir das nicht zwei Wochen früher geschafft haben." So beendete der TSV 1860 München den Spieltag auf dem vierten Platz und hatte die beste Ausgangsposition auf eine Teilnahme am DFB-Pokal in der kommenden Saison. Wie wichtig der Wettbewerb für die Löwen ist, betonte Köllner vor dem Spiel und verwies auf die hohen Einnahmen die der Verein dadurch generieren konnte.