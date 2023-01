Schüssler: "Unbeschreibliche Freude" über Bundesverdienstkreuz

Zu den sportlichen Trophäen von einst kam jetzt also noch ein ganz besonderes Stück für den Familienstolz dazu. "Es ist auf jeden Fall eine Anerkennung. Und ich freue mich wahnsinnig, es ist unbeschreiblich und phänomenal", sagte die Geehrte voller Rührung über die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes.

Laudatio der Ministerin Scharf "packt" die Ausgezeichnete Schüssler

Die ehemalige Box-Weltmeisterin Tina Schüssler ist eine Powerfrau: Nach einem Schlaganfall hat sie sich zurück ins Leben gekämpft und ist seitdem mit einer unbändigen Energie unterwegs - als Sportlerin, Musikerin oder auch als Botschafterin für zahlreiche soziale Projekte wie beim Boxtraining im Bayerischen Kinderschmerzzentrum Augsburg.

Und für dieses außergewöhnliche Lebenswerk wurde sie in München mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. "Liebe Frau Schüssler, die Menschen vertrauen Ihnen, weil sie Ihre Geschichte bewegt und Sie glaubwürdig sind", sagte Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf in ihrer Laudatio. "Genau in dem Moment, als die Staatsministerin angefangen hat zu sprechen, da hat es mich gepackt. Da habe ich mir erst mal Revue passieren lassen, was geht den da gerade vor", erklärte Schüßler danach.

Verdienstvoller Beitrag zum Gemeinwohl

Schüßler setzt sich seit mehr als zehn Jahren in unterschiedlichen Bereichen des öffentlichen Lebens für Mensch, Tier und Umwelt ein, hieß es in einer Mitteilung des bayerischen Sozialministeriums. Sie bringe Menschen zusammen und leiste damit einen verdienstvollen Beitrag zum Gemeinwohl. Deshalb werde sie jetzt mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.

Ebenfalls ausgezeichnet wurde der Kemptener Stadtrat Joseph Mayr, der sich für den Hospizverein Oberallgäu ehrenamtlich engagiert.