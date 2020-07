Schromm nicht mehr Trainer der SpVgg Unterhaching

Der 51-jährige Schromm war seit 2015 Cheftrainer der Unterhachinger. Zuvor hatte er das Team bereits zwischen 2012 und 2014 betreut. In seiner zweiten Amtszeit führte Schromm die Rot-Blauen zurück in die 3. Liga, wo sich der Klub etablierte, aber immer in der zweiten Saisonhälfte einbrach und eine mögliche bessere Platzierung verpasste.