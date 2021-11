vor 12 Minuten

Schon wieder Rostock: SSV Jahn will es dieses Mal besser machen

Vor einer Woche ist Zweitligist Jahn Regensburg gegen Hansa Rostock aus dem DFB-Pokalwettbewerb ausgeschieden. Jetzt treffen sich die beiden Teams wieder - dieses Mal in der Liga. Am Samstag will es der Jahn besser machen.