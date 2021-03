Corona-Fälle beim SSV Jahn: Mindestens viermal britische Mutante

Bei Fußball-Zweitligist SSV Jahn Regensburg sind inzwischen acht Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden, Cheftrainer Mersad Selimbegovic inklusive. Bei vier der acht Personen wurde die als hoch ansteckend geltende britische Mutante des Virus festgestellt. Bei den anderen vier Infizierten weiß man noch nicht, ob es sich auch um die britische Mutante des Virus handelt. Das ist der aktuelle Sachstand beim Gesundheitsamt Regensburg, wie das das örtliche Landratsamt mitteilte.

Trainer Selimbegovic fehlt

Chef-Trainer Mersad Selimbegovic fehlte nach einem positiven Test bereits am Freitag beim Heimspiel gegen den SC Paderborn. Somit sind sieben weitere Personen aus dem Kreis der Mannschaft und ihrem Umfeld positiv getestet worden. Bei einzelnen seien höchstens minimale Erkältungssymptome aufgetreten, so Jahn-Geschäftsführer Christian Keller. Dass sich weitere Personen infiziert hatten, hatte der SSV Jahn am Montag bekannt gegeben. Daraufhin wurde das für Dienstag angesetzte DFB-Pokalspiel gegen Werder Bremen abgesagt.

Warum hat Hygienekonzept nicht gegriffen?

Nachdem innerhalb der Mannschaft die einzelnen Kontakte nicht klar eruierbar waren, hatte das Gesundheitsamt noch am Montag für den gesamten Mannschaftkader eine 14-tägige Quarantäne angeordnet. Die höhere Ansteckungsgefahr der britischen Variante kann eine Rolle spielen bei der Frage, warum das bisher erfolgreich praktizierte Hygienekonzept die Infektionen nicht verhindern konnte. Eine gesicherte Aussage sei derzeit aber nicht möglich, teilt das Landratsamt weiter mit.

Neuer Pokal-Termin wird schnellstmöglich angesetzt

Über die Neuansetzung des für Dienstag geplanten Pokal-Viertelfinales gegen Werder Bremen will der DFB in Abstimmung mit beiden Vereinen schnellstmöglich entscheiden. Beim Jahn gehen die Verantwortlichen davon aus, dass auch die nächsten beiden Ligapartien beim VfL Osnabrück am 7. März und zuhause gegen die SpVgg Greuther Fürth am 13. März nicht wie ursprünglich terminiert stattfinden können.