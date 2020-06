09.06.2020, 10:15 Uhr

Scholl: Wenn die Löwen aufsteigen, "wird durchgedreht“

Bei einem Aufstieg des TSV 1860 München denkt Mehmet Scholl in seiner Bayern-2-Radiosendung "Mehmets Schollplatten" gleich an geballte Fan-Euphorie. Denn hier könnten die Vorstellungen dann schnell in Utopien enden.