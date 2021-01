Schneeschuhwandern – individueller Wintersport in Coronazeiten

Historie - 3.700 Jahre vor Christus

Wo immer sich Menschen in schnee- und eisreichen Gegenden der Welt niedergelassen haben, mussten sie Wege finden, wie sie sich möglichst ökonomisch durch Tiefschnee fortbewegen können. Sie fanden heraus, dass es am besten funktionierte, wenn man die Last auf eine breite Fläche verteilt.

Beim Schneeschuh passiert genau das: Das Gewicht des relativ kleinen Fußes wird auf die breite Fläche des Schneeschuhs verteilt. Man kann über den Schnee gehen oder gleiten ohne einzubrechen. Am Gurgler Eisjoch in Südtirol wurde ein Schneeschuh gefunden, der um 3.700 vor Christus gefertigt worden sein soll.

Modelle – je nach Einsatz und Körpergewicht

Es gibt Modelle für unterschiedliche Einsatzgebiete und aus unterschiedlichen Materialien: Wer in einem einfachen Gelände unterwegs ist, ist mit einem breiten, leichten Alurahmen gut bedient. Wer in einer alpinen Umgebung wandert, nimmt besser schmale Schneeschuhe aus Plastik mit Steighilfen und Zacken an der Unterseite. Mit diesem Modell hat man besseren Halt im steilen und eisigen Gelände. Wichtig und entschieden ist aber das Körpergewicht.

"Bist du ein größerer Mensch mit mehr Gewicht, brauchst du auch mehr Fläche. Das heißt einen größeren Schneeschuh. Bist du eine kleinere Person und wiegst weniger, brauchst du auch weniger Fläche." Alex Römer, Bergführer aus Miesbach

Bindung – muss passen und einfach zu bedienen sein

Die Bindung besteht aus einer starren Platte mit Schuhkorb und Riemenverschluss auf einem Drehpunkt unter dem Fußballen. Sie sollte sich leicht öffnen und wieder schließen lassen und am besten auch mit Handschuhen zu bedienen sein. Je nach Gelände steigt man mit einem Winterstiefel in die Bindung – (im leichteren Gelände), oder einen festeren Bergschuh.

"Wenn du aber ins hochalpine Gelände gehst, brauchst du auch hochalpine Bergschuhe. Das Gute an den Schneeschuhen: Alle Schuhe passen in die Bindung rein." Alex Römer

Tour planen und entsprechend ausrüsten

Wer mit Schneeschuhen unterwegs ist, braucht Stöcke mit großen Tellern, sonst sinkt man ständig ein. Die Tour plant man je nach Wetter, Fitnesslevel, Lawinengefahr. Letzte spielt zwar keine Rolle in der Eifel oder in der Rhön, wohl aber im gesamten Alpenraum. Lawinenausrüstung dabeihaben und beherrschen!

Ganz wichtig: Touren durch Wald-Wild-Schongebiete und Wildschutzgebiete unbedingt vermeiden, um das Wild zu schützen, dass sonst gestört ist und nicht mehr frisst und stirbt. Wald-Wild-Schongebiete und Steilheit der Hänge (Lawineneinschätzung) sind in analogen Karten verzeichnet oder in Apps wie outdooractive oder Alpenvereinaktiv.com.