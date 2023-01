Artikel mit Video-Inhalten

Schneeknappheit im Bayerischen Wald: Quo vadis Wintersport?

In ganz Bayern ist Schnee derzeit Mangelware. Am härtesten trifft es die Wintersportler, denen die Grundlage für ihren Sport fehlt. So auch dem Biathlon- und Langlaufnachwuchs in Finsterau im Bayerischen Wald. Zukunftssorgen machen sich breit.