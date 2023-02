Riesenslalom: Alexander Schmid verpasst zweite WM-Medaille klar

"Glatt wie eine Glasplatte" sei die Piste, analysierte ARD-Experte Felix Neureuther nach dem ersten Durchgang. Und viele Fahrer hatten an diesem Tag ihre Probleme mit den Bedingungen in Courchevel, auch Parallel-Weltmeister Alexander Schmid. Am Ende landet der Deutsche auf Platz 15. Den Sieg holte sich der Top-Favorit Marco Odermatt aus der Schweiz, vor seinem Landsmann Loic Meillard und dem Österreicher Marco Schwarz.

Riesige Zeitabstände nach dem ersten Durchgang

Die extrem eisig präparierte Piste und eine drehende, also langsamere, Kurssetzung machten es den Fahrern im ersten Durchgang sehr schwer. Jeder Fehler sorgte für große Zeitabstände, weshalb am Ende nur der Schweizer Marco Odermatt und der Slowene Zan Kranjec weniger als eine Sekunde hinter dem Führenden Marco Schwarz aus Österreich lagen. Alexander Schmid hatte zu diesem Zeitpunkt schon einen Rückstand von über drei Sekunden.

Odermatt mit starkem zweiten Lauf

Im zweiten Lauf fühlte sich der Allgäuer dann schon deutlich wohler: "Der zweite Durchgang ging schon in die richtige Richtung. Aber mit dem Rückstand aus dem ersten Durchgang war es sowieso schwer." Der Finallauf sorgte auch auf den ersten Plätzen für Bewegung. Nach mehreren kleinen Fehlern verlor Schwarz noch die Führung und holte am Ende nur die Bronzemedaille (+0,40 Sek.). Weltmeister wurde zum zweiten Mal in Courchevel Odermatt.

Letzter Einsatz für Schmid vielleicht am Sonntag

Am Sonntag steht dann noch der Slalomwettbewerb für die Männer bei der WM an. Auch Alexander Schmid könnte dort noch einmal starten. Nach seinem sensationellen Sieg im Parallel-Rennen und dem anstrengenden Riesenslalom muss Schmid aber erst einmal Kräfte sammeln: "Es war so stressig die letzten Tage. Ich muss mich erst mal regenerieren und dann schaue ich, ob ich wirklich am Sonntag am Start stehe."