Schmid holt historisches WM-Gold: "Einfach nur genossen"

Erster Einzeltitel der Karriere

Das Abschneiden mit dem Titelgewinn im Parallelwettbewerb ist auch für Schmid etwas ganz Neues. Noch nie stand er zuvor auf einem Siegerpodest ganz oben. Im Weltcup hatte er bisher einen zweiten Platz in der Mannschaftswertung ergattert, einzeln erreichte er in einem Riesenslalom sowie in drei Parallel-Rennen den dritten Podestplatz.

Bei den Weltmeisterschaften in Cortina d’Ampezzo im Jahr 2021 gewann er Bronze mit der Mannschaft. Auch den olympischen Teamwettbewerb absolvierte der Allgäuer glänzend: Im Jahr 2022 in Peking holte er gemeinsam mit Emma Aicher, Lena Dürr, Julian Rauchfuss und Linus Straßer Bronze. Jetzt krönte er seine Karriere mit dem Gewinn des Einzeltitels im Parallelwettbewerb.

Zugabe am Freitag im Riesenslalom möglich

Schmid hat jetzt die Chance auf eine Zugabe. Für ihn ist durch den Titelgewinn nämlich der Druck einfach erst einmal komplett weg. Keine schlechten Vorzeichen also für seine Paradedisziplin Riesenslalom. "Er hat sicher mega Selbstvertrauen jetzt", mutmaßte der Bundestrainer. Im Riesentorlauf am Freitag kann Schmid sein WM-Märchen in Frankreich um ein Kapitel erweitern.