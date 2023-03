"Schmerzt enorm" - Altach entlässt Trainer Miroslav Klose

17 Punkte, nur vier Siege aus 22 Spielen, Tabellenletzter. Der SCR Altach sieht den Klassenerhalt in der österreichischen Bundesliga gefährdet und trennt sich von Trainer Miroslav Klose. Der Verein möchte mit einem neuen Trainergespann in die Abstiegsgruppe gehen.

"Hat alles gegeben" - Klose nach einem Jahr entlassen

"Miroslav Klose hat vom ersten bis zum letzten Tag alles gegeben und es war eine riesige Erfahrung, ihn als Trainer und vor allem Menschen in Altach erlebt zu haben. Auch wenn ein Trainerwechsel immer enorm schmerzt, steht über allem, dass der SCR Altach auch in der Saison 2023/24 in der Bundesliga vertreten ist", wird Geschäftsführer Christoph Längle auf der vereinseigenen Website zitiert.

Für Klose war es die erste Station als Cheftrainer im Herrenbereich. Der WM-Rekordtorschütze hatte zuvor die U17 des FC Bayern trainiert und anschließend beim Rekordmeister als Co-Trainer unter Hansi Flick gearbeitet. Nach dessen Ende beim FC Bayern verließ auch Klose den Verein.

Zuletzt neun Spiele ohne Sieg

Der ehemalige Stürmer, der sich beim FC Bayern eine gute Reputation aufgebaut hatte, wechselte nach einem Jahr ohne Engagement zum SCR Altach und sagte damals: "Es war einfach von Anfang an genau dieses positive Gefühl, das ich haben muss, dass ich hier genau richtig bin." Doch bei Altach, die auch in der Vorsaison dem Abstieg nur knapp entgangen waren, kam Klose nie richtig in Tritt. Nach zuletzt neun sieglosen Spielen in Folge trennten sich die Vorarlberger nun nach Ende der regulären Saison von Klose.

Die Saison in Österreich besteht aus zwei Teilen. Nach den 22 Spielen des Grunddurchgangs treten die ersten sechs und die hinteren sechs Plätze gegeneinander an. Die Punkte aus der regulären Saison werden halbiert. In der "Meistergruppe" geht es um den Bundesliga-Titel, die weiteren sechs Klubs spielen gegen den Abstieg.