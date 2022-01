Schmerzen am operierten Knie: Wellinger aus Zakopane abgereist

Der 26-Jährige aus Ruhpolding hatte nach dem Trainingssprung am Freitag einen Stich im rechten Knie verspürt. Deshalb wird er vorsichtshalber nicht an den Wettkämpfen teilnehmen. Vom Weltcup im polnischen Zakopane ist der DSV-Skiadlerbereits abgereist, um sich in Deutschland medizinisch untersuchen zu lassen, wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte.

Wellinger erneut ausgebremst

Wellinger hatte sich im Juni 2019 einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen und war danach lange ausgefallen. Nach einem Schlüsselbeinbruch im März 2020 musste der Olympiasieger von 2018 erneut pausieren und kämpft seitdem um den Anschluss an die Weltspitze. Erst in dieser Saison erreichte Wellinger vereinzelt wieder vordere Ränge, ist aber noch weit von den Top-Resultaten früherer Zeiten entfernt.

Im Hinblick auf die Qualifikation für Peking (4. bis 20. Februar) muss er noch um eines der fünf deutschen Tickets kämpfen. In Zakopane stehen ein Teamspringen am Samstag und ein Einzelwettbewerb am Sonntag (jeweils 16.00 Uhr) auf dem Programm.