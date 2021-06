Schmelzer: "Löw macht einen coolen Eindruck!"

Mit einem Sieg im Klassiker gegen England will Joachim Löw seinem goldenen Abschied näherkommen. Der Bundestrainer ließ sich nichts anmerken: Seine Vorfreude auf den Klassiker im Wembley-Stadion verbarg der Bundestrainer ebenso cool hinter seiner schwarzen Fliegerbrille wie den Ärger über den Knatsch mit der UEFA wegen des Abschlusstrainings.

Löws letzte Dienstreise?

Vor dem Aufbruch zu seiner womöglich letzten Dienstreise tippte er auf dem Rollfeld in Nürnberg in aller Seelenruhe eine Nachricht in sein Handy und winkte den Flughafen-Mitarbeitern zu. Ganz als würde er sagen wollen: Entspannt euch, wir kommen wieder! Er "verschwende nicht eine Sekunde" an den Gedanken, dass das EM-Achtelfinale gegen England vor über 40.000 erwartungsfrohen Briten sein letztes Spiel als Coach sein könnte, sagte Löw. Stattdessen gilt seine volle Konzentration dem Kracher in London. "Deutschland gegen England bei Turnieren, da spricht man Jahre drüber", schwärmte Löw und meinte: "Wir sind bis in die Haarspitzen motiviert!"

"Löw ist sehr fokussiert. Er weiß, dass er alleine mit seiner Mannschaft in der Hand hat, das Ende ein bisschen von sich fern zu halten." BR-Reporter Bernd Schmelzer

Abschlusstraining in Herzogenaurach

Beim Abschlusstraining, das Ilkay Gündogan wegen einer Schädelprellung nur teilweise bestritt und Lukas Klostermann ganz verpasste, beobachtete der Bundestrainer sein Team lässig an den Pfosten gelehnt. Dass er die Einheit auf UEFA-Geheiß im Adi-Dassler-Stadion von Herzogenaurach abhalten musste, hatte ihn verstimmt. "Grundsätzlich wäre es gut gewesen", in Wembley zu trainieren, meinte Löw. Die UEFA habe dies aber erst und nur unter Auflagen zur Schonung des ramponierten "heiligen" Rasens erlaubt, nachdem der DFB sich beschwert hatte: "Aber da wollten wir den Plan nicht mehr über den Haufen werfen."

"Das ist kein großer Nachteil für die deutsche Mannschaft! Der Rasen ist genauso wie überall anders auch. Viele Deutsche spielen in der Premier-League oder haben im Wembley-Stadion schon gespielt." BR-Reporter Bernd Schmelzer

So oder so - bei einem Sieg in London steht einer goldenen Abschiedsmission (fast) nichts mehr im Wege. Im Viertelfinale in Rom wäre Schweden oder die Ukraine ein machbarer Gegner, im Halbfinale erneut in Wembley käme es zum Duell mit Dänemark oder Tschechien.