Schlusslicht Fürth: Jobgarantie für Trainer Leitl

"Seriöser Umgang" mit "beschränkten finanziellen Mitteln"

Schließlich habe sich Fürth durch den furiosen Aufstiegskampf "diese erste Liga verdient". Und das, obwohl die SpVgg finanziell keine großen Sprünge machen kann. "Wir sind aufgestiegen mit dem zweitkleinsten Etat der zweiten Liga", erklärt der 50-Jährige, "17,5 Millionen Euro". Deshalb ärgert es ihn regelrecht, dass das immer wieder "bei der Bewertung nicht in Betracht gezogen wird". Greuther Fürth sei "ein Verein, der wirklich mit beschränkten Mitteln versucht, wirklich seriös und nur mit dem Geld zu arbeiten, was er zur Verfügung hat". Auch in der Bundesliga seien die "Möglichkeiten einfach relativ beschränkt".

Nächste Aufgaben richtungsweisend

Es bleibt also nur der Kampf. Ein Auswärtsspiel in Köln und dann das vermutlich richtungsweisende Duell gegen Mitaufsteiger Bochum sind die nächsten Aufgaben. Und danach weitere 26 Spieltage bis zum erhofften "Wunder Klassenerhalt".