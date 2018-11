Schlusslicht FC Ingolstadt will Tabellenführer HSV "weh tun"

Schlusslicht gegen Tabellenführer, zehn Spiele ohne Sieg gegen acht Partien ohne Niederlage – die Ausgangsposition für das 2.-Liga-Spiel FC Ingolstadt gegen den Hamburger Sportverein (Samstag, 13.00 Uhr) könnte kaum unterschiedlicher sein. Ist sie aber: Bei den Hanseaten sitzt Hannes Wolf am 15. Spieltag nach 39 Amtstagen fest im Sattel – für den HSV nicht selbstverständlich, dort wurden Trainer bereits nach wesentlich kürzerer Zeit wieder gefeuert. Bei den Oberbayern hingegen leitet Pätzold noch nicht einmal eine Woche lang als Nachfolger von Alexander Nouri das Training.

Stimmungswandel: "Geradlinig nach vorne" mit mutigen Ersatzspielern

Trotz aller Hindernisse strahlt Pätzold große Zuversicht aus: "Es ist klasse, in so einem Spiel sein Profi-Trainerdebüt geben zu können". Neben der gegen den scheinbar überlegenen Gegner nötigen Defensivarbeit will er "als Freund der offensiven Spielweise versuchen, geradlinig den Weg nach vorne" zu suchen. Dafür macht er auch Spielern Mut, die bislang nicht zum Einsatz kamen. "Die Jungs, die bisher außen vor waren, versuchen natürlich Gas zu geben und das Momentum für sich zu nutzen", sagt der 39-Jährige. Maßstab für einen möglichen Einsatz seien ausschließlich seine Trainingseindrücke.

Auch Kapitän Marvin Matip unterstreicht den Stimmungswandel bei den Ingolstädtern: "Der Trainer kennt die Mannschaft sehr gut und brennt auf das Spiel wie wir. Er hat eine klare Ansprache und verbreitet Aufbruchsstimmung". Allerdings ist auch dem Spielführer klar, "in welcher ernsten Situation wir uns befinden". Fest steht auf jeden Fall: "Die Ausrede Trainer greift nicht mehr", so Matip. Erst ab Sonntag: Dann wird bei den Schanzern der neue Trainer Jens Keller vorgestellt.