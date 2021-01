Schluss mit lustig: Trainer Flick ärgern die Comeback-Bayern

Bayern-Zockerei auf Dauer "anstrengend"

Flick und auch seine Spieler und ahnen, dass die riskante Zockerei auf Dauer nicht gut gehen kann. Trotz Rückständen beendete der Tabellenführer zwar keines der acht letzten Spiele als Verlierer.

Fünf Siege und drei Remis wurden noch erzwungen. Und: 18 Punkte nach Rückstand nach 14 Spieltagen sind sogar Bundesligarekord.

Aber einer, der im engen Spielplan mit maximal noch 34 Partien in Liga, Champions League, DFB-Pokal und Club-WM bis Ende Mai "sehr anstrengend" ist, wie es Startelf-Rückkehrer Joshua Kimmich nachdenklich sagte. Das sieht auch Flick so: "Man kann das nicht in jedem Spiel wieder so gut machen", so der Coach.