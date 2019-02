Schlittenhunderennen mit Deutscher Meisterschaft bei Wallgau

Es sieht wirklich nach dem perfekten Winterspektakel aus am Wochenende in Wallgau: Über 70 Gespanne gehen beim Schlittenhunderennen an den Start - mit über 600 Hunden, darunter auch Sibirian Huskys. Mit lautem Gebell, mit ihren Mushern und mit bis zu 40 km/h gehen sie ins Rennen.

Die längste Distanz beträgt 37 Kilometer durchs Obere Isartal bis zum Barmsee. Nach dem Rennen haben Besucher im Stake Out, dem Musher-Lager, auch die Möglichkeit, die Schlittenhunde-Gespanne aus der Nähe zu sehen. Für die Kinder sind Skidoo-Fahrten geplant.

Qualifikationspunkte für die Schlittenhunde-WM

Für die Hunde und die Musher ist das Rennen recht anspruchsvoll, zumal einige Gespanne auch noch Qualifikationspunkte für die Schlittenhunde-Weltmeisterschaft brauchen. Entscheidend ist da nicht unbedingt, wer den schnellsten Hund hat, sondern vor allem, welches Gespann am besten zusammenarbeitet. Ob der Musher gut durch die Kurven lenkt und auf der Strecke auch immer richtig abbiegt und dafür sorgt, dass sich die Hunde nicht in den Leinen verheddern. Und dass es jetzt tagsüber so frühlingshaft warm wird, macht den Hunden gar nichts aus, sagen die Musher.