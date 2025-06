Schlechtester Auftritt unter Nagelsmann? "Verdiente Niederlage"

Während der ersten Halbzeit nutzte Bundestrainer Julian Nagelsmann die Größe der sogenannten Coaching-Zone voll aus. Er gestikulierte und rief, denn auch der Außenverteidiger auf der anderen Seite des Feldes sollte die Anweisungen mitkriegen, denn auf dem Feld lief es für die deutsche Nationalmannschaft bei der 1:2 Niederlage im Halbfinale der Nations League nicht nach Plan.

Niederlage nach 1:0 Führung: "Ding der Unmöglichkeit"

Fünf Wechsel und unzählige Anweisungen später stand die Nationalelf mit hängenden Köpfen auf dem Rasen in München. Leon Goretzka konnte kaum glauben, dass sein Team und er das Spiel nach der 1:0-Führung durch ein wunderschön heraus gespieltes Tor von Florian Wirtz noch aus der Hand gegeben hatten: "Es ist ein Halbfinale gewesen, du gehst 1:0 in Führung. Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, dass du das noch 1:2 verlierst, wenn du vor heimischem Publikum spielst", so der Münchner im ZDF und gestand ein: "Wenn man ehrlich ist, muss man sagen, dass wir heute verdient verloren haben."

Haben zu viele Stammspieler gefehlt?

Auch Joshua Kimmich war gegenüber dem BR enttäuscht vom Auftritt gegen Portugal: "Wir waren heute weit weg von dem, was wir spielen können." Der Kapitän ließ dabei auch nicht die Ausrede gelten, dass die Stammspieler wie Nico Schlotterbeck, Antonio Rüdiger, Angelo Stiller, Jamal Musiala und Kai Havertz gefehlt haben: "Heute hatte es auch nichts damit zu tun, dass der eine oder andere verletzt war, sondern ich fand schon, dass wir Spieler, die auf dem Platz standen, einfach dann keinen guten Tag erwischt haben."

Nagelsmann: "Hatten nicht die Galligkeit"

Neben anderem Personal probierte Nagelsmann auch eine veränderte Formation aus. Dreier- statt Viererkette mit Jonathan Tah, Robin Koch und Waldemar Anton. Nicht nur beim 1:2, bei dem Cristiano Ronaldo allein auf weiter Flur abschließen konnte, wurde deutlich, dass in der Abwehrreihe etwas nicht funktionierte. Ein Problem von allen Weltklassespielern auf deutscher Seite: "Wenn du nicht zu 100 Prozent attackierst, dann kann dich auch jede Drittliga-Mannschaft auseinander spielen. Wir haben heute nicht mit 100 Prozent gespielt, darum haben wir nicht gewonnen."

Im Ballbesitz ist der Nationalelf weniger eingefallen als in den vergangenen Spielen unter Nagelsmann: "Wir haben uns im eigenen Ballbesitz nicht gut präsentiert. Auch defensiv hatten wir nicht die Galligkeit, die uns in den letzten Spielen ausgezeichnet hat", so der Bundestrainer.

Spiel um Platz 3 steht noch an

Trotz der Niederlage gegen Portugal ist die Nations League für Deutschland noch nicht vorbei. Am Sonntag geht es um Platz dabei und darum, "die Saison positiv zu beenden und nochmal ein gutes Gefühl zu bekommen", so Kimmich. Der Kapitän möchte "nach so einer sehr schwachen Leistung eine positive Reaktion zeigen und ein europäisches Topteam schlagen." Gegner wird Frankreich oder Spanien sein.