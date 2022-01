Schlechte Bedingungen: Slalom in Zagreb abgebrochen

Bei extrem weichen Schneebedingungen wurde der Slalom in Zagreb gestartet. Nachdem er am Vortag nicht durchgeführt werden konnte, sollte am Donnerstag ein neuer Versuch gestartet werden.

Allerdings stand das Rennen unter keine guten Vorzeichen. Es gab es immer wieder Unterbrechungen, weil die Stangen neu positioniert werden mussten. Auch die Piste hielt den Anforderungen für ein Weltcup-Rennen nicht lange Stand.

Straßer kommt mit zähem Ritt durch

Für den DSV wollte Technikspezialist Linus Straßer ein gutes Ergebnis herausfahren. Dem 29-Jährigen fehlt noch die halbe Norm und damit eine Platzierung unter den Top15 zur Teilnahme an den Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar). Mit 2,16 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit von Sebastian Foss-Solevaag war ihm trotz widriger Bedingungen ein ordentlicher Auftritt gelungen.

"Mir taugt sowas", sagte Straßer nach seinem "zähen" Ritt über die holprige Piste. "Oben am Start war ich mir nicht ganz sicher, wo ich überhaupt bin", beschrieb der 29-Jährige den Kurs. "Die ersten Tore sind 'schepps' dringestanden. Eins hat gefehlt, das haben sie dann noch rein." Das Fahren habe sich angefühlt "als würde ich mit Nummer 60 herunterfahren und nicht mit der 14."

Dass das Rennen überhaupt gestartet wurde, war allerdings für nicht alle Fahrer nachvollziehbar: "Die Bedingungen sind nicht okay", sagte etwa Henrik Kristoffersen. "Das ist nicht Weltcup." Auch ARD-Experte Felix Neureuther fand: "Es ist nicht fair, die Bedingungen." Nach 19 Fahrern zogen die Veranstalter dann die Konsequenzen und sagten das Rennen endgültig ab.