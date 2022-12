Schiri-Kollegen kritisieren FIFA: "Wo war Schutz für Siebert?"

Uruguay fühlt sich um Elfmeter "beraubt"

Die Celeste fühlte sich "um zwei klare Elfmeter beraubt", wie Abwehrspieler Diego Godin beklagte. Erst hatte Ghanas Daniel Amartey (57.) robust gegen Darwin Nunez geklärt, ehe in der Nachspielzeit Alidu Seidu Cavani an der Wade traf. In der ersten Szene sah Siebert nach Ansicht der Videobilder den Ball gespielt, die Situation mit Cavani schaute sich der Schiri nicht mehr selbst an. Nach Ansicht von Fröhlich und Ittrich war das auch richtig so.

"Cavani stellt das Bein raus und will den Strafstoß. Gut, den nicht zu geben", twitterte MagentaTV-Experte Ittrich: "Daniel Siebert hat für seine Spielleitung und das, was er nach Schlusspfiff aushalten musste, größten Respekt verdient."

Kinhöfer: "In jedem Kreisliga-Spiel ist das besser organisiert"

Nach Ansicht des früheren FIFA-Schiedsrichters Thorsten Kinhöfer sorgte der Weltverband für den eigentlichen Eklat. "Ich kriege da echt einen Hals: Im Innenraum rennen haufenweise FIFA-Häuptlinge mit Mappen unterm Arm und Knopf im Ohr rum. Aber Sicherheitspersonal, das die Schiedsrichter sicher in die Katakomben geleitet, habe ich vermisst", schrieb Kinhöfer in seiner BamS-Kolumne: "In jedem Kreisliga-Spiel ist das besser organisiert."