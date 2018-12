Schilderstreich beim FC Bayern: Säbener Straße Löwen-Revier

1:0 für die Sechzger, könnte man sagen: Vermutlich Fans des FCB-Rivalen 1860 München, haben am Vereinsgelände des deutschen Fußball-Rekordmeisters mehrere Straßenschilder überklebt, so dass dort der Schriftzug "Grünwalder Str." prangte. Das könnte den derzeitigen Ärger beim FC Bayern noch verstärkt haben. Der FC Bayern war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.

Polizei bestätigt Einsatz

Die Münchner Polizei bestätigte den Streich: "Wir hatten dort einen Einsatz und ermitteln wegen des Verdachts der Sachbeschädigung", teilte ein Polizei-Sprecher mit. Diese läge etwa vor, wenn an den Schildern beim Entfernen der blau-weißen Aufkleber ein "Substanzverlust" aufgetreten sei.

Nicht weit vom "Sechzgerstadion"

Das Bayern-Gelände im Münchner Stadtteil Harlaching liegt nur wenige Hundert Meter von dem der Löwen an der Grünwalder Straße in Giesing entfernt. Etwas weiter stadteinwärts liegt an der Grünwalder Straße auch das legendäre "Sechzgerstadion", das die Bayern-Fans gern als "Hermann-Gerland-Kampfbahn" titulieren. Einst war es Spielstätte beider Klubs, inzwischen spielen die Löwen dort in der 3. Liga und die zweite Mannschaft des FC Bayern in der Regionalliga.