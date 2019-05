Drei Entscheidungen stehen am Mittwoch (29.05.19) auf dem Programm, los geht's mit dem Kleinkaliber-Dreistellungskampf der Damen. Liegend, stehend und kniend müssen jeweils 40 Schuss abgegeben werden, die Scheibe ist 50 Meter entfernt.

Deustche Hoffnungsträgerin ist Jolyn Beer, die bei den Weltmeisterschaften im vergangenen Jahr an drei von sechs deutschen Goldmedaillen beteiligt war. Mit dem Team gewann sie den Dreistellunsgkampf über 50 und 300 Meter sowie 300 Meter liegend.

Jolyn Beer kämpft um Olympiaplatz

"Ich gehe sehr selbstbewusst in den KK-Wettkampf. Ich war bisher jedes Mal wieder im Finale, zuletzt in Peking mit Platz sechs knapp am Quotenplatz vorbei. Von daher sehe ich dem Weltcup positiv entgegen", sagt Beer. Die Sportschützin kämpft in München um einen von zwei olympischen Quotenplätzen für den Deutschen Schützenbund (DSB).

Während im Luftpistolen-Finale der Damen (14.15 Uhr) ohne Olympiamedaillengewinnerin Monika Karsch die jungen deutschen Starterinnen wohl nur Außenseiterchancen haben, hat der DSB beim Finale Schnellfeuerpistole der Herren gleich zwei Athleten mit Siegchancen am Start: Olympiasieger Christian Reitz und den zuletzt starken Oliver Geis.

Olympiasieger und Weltcup-Zweiter am Start

Geis sicherte dem DSB beim Weltcup in Peking Ende April durch Platz zwei mit der Schnellfeuerpistole bereits einen Quotenplatz für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio. Dies glückte in Peking auch Monika Karsch durch Platz vier mit der Sportpistole.