"Ich gehe sehr selbstbewusst in den KK-Wettkampf. Ich war bisher jedes Mal wieder im Finale, zuletzt in Peking mit Platz sechs knapp am Quotenplatz vorbei. Von daher sehe ich dem Weltcup positiv entgegen", sagte Jolyn Beer vor dem Wettkampf in München. Am Ende verpasste sie einen Quotenplatz für Olympia allerdings knapp: Nur Platz fünf statt der nötige Platz drei - trotz starker Leistung verpasste Beer das gesteckte Ziel. Der Sieg ging an die Russin Julia Sykowa vor Seonaid McIntosh aus Großbritannien und Katrine Lund aus Norwegen.

Olympiasieger Reitz nur Fünfter - aber mit Olympia-Quotenplatz

Am späten Nachmittag konnten auch die Herren mit der Schnellfeuerpistole nicht im Kampf um die Spitzenplätze eingreifen. Olympiasieger Christian Reitz und der zuletzt starken Oliver Geis landeten im Finale auf den Rängen fünf und sechs. Allerdings reichte Reitz' Platzierung, um dem Deutschen Schützenbund einen der begehrten Quotenplätze für Olympia zu sichern. Den Sieg sicherte sich der chinesische Weltmeister Junmin Lin vor den beiden Franzosen Clement Bessaguet und Jean Quiquamoix.

Die Qualifikation hatte Reitz noch souverän gewonnen, im Finale leistete er sich dann vier Fehler in der fünften Fünfer-Serie. Auch Geis überzeugte in der Qualifikation, patzte aber in der dritten Finalserie mit drei Fehlschüssen.