Schiedsrichter in 3.333 Spielen - Ludwig Bauer aus Gerbrunn

Ihm ist nicht nur das Schiedsrichterwesen viel wert, sondern das Ehrenamt generell. Deshalb stellte er sich 56 Jahre lang als Funktionär für den Bayerischen Fußball-Verband zur Verfügung, ist seit 2000 Ehrenamtsbeauftragter im Fußballkreis Würzburg. All dies wurde mit Auszeichnungen belohnt. So ernannte ihn sein Heimatverein 1. FC 1917 Gerolzhofen vor ein paar Jahren zum Ehrenmitglied. Bauer diente auch viele Jahre als Lehrwart. Nicht zuletzt deshalb wurde er auf und neben dem Platz respektiert. "Ich war immer regelsicher", so Bauer, "und das machte mich auch selbstsicher."

30 Jahre lang eine Pfeife verwendet

Wie viele Pfeifen hat er in den letzten sechs Jahrzehnten verbraucht? "Nicht allzu viele", erwidert er, "eine Pfeife nutzte ich fast 30 Jahre lang." Er hatte sie in Großbritannien gekauft, wo er die Atmosphäre in einem großen Stadion genoss. Seine Neugier auf große Arenen bezeichnet er als ein Hobby. Ludwig Bauer nennt sich selbst verantwortungsvoll und verlässlich. Noch immer pfeift er in der Regel fünf Spiele pro Woche, beobachtet daneben weitere Begegnungen, um andere Unparteiische zu beurteilen. Dabei ist er schon 73. "Ich war früher Leichtathlet, habe nun ein Laufband und andere Fitnessgeräte zu Hause, fahre regelmäßig Rad, daher passt die Kondition noch", stellt er fest. Es machte ihn stets stolz, wenn Zuschauer am Spielfeldrand anmerkten, dass er immer auf Ballhöhe war und mancher Spieler weniger Leistung zeigte als der Unparteiische.

Fußball-Narr ein Leben lang

Und deshalb will er seinen Job als Schiedsrichter noch lange nicht aufgeben. Seine Motivation: "Ich bin einfach ein Fußball-Narr!" Gerne pfeift er Spiele der Jugend von der U13 bis zur U17. "Bei ihnen kann ich noch was bewirken", sagt Bauer, "viele nehmen Tipps von mir an." Strebt er noch sein 3.500. Spiel an? "Ich mache so lange weiter, bis ein Spieler zu seinem Mitspieler sagt, er könne ruhig Foul spielen, weil der Alte mit der Pfeife es sowieso nicht mehr bemerke", schmunzelt Ludwig Bauer. Das wäre dann der richtige Zeitpunkt für seinen persönlichen Abpfiff.