Schiedsrichter Felix Brych beendet seine internationale Karriere

Er glaube, er könne eine Leistung und Leistungsbereitschaft wie bei dem Turnier in den vergangenen Wochen über einen so langen Zeitraum nicht wiederholen, sagte der 45-Jährige dem "Kicker". "Deswegen habe ich mich entschieden, kein weiteres Turnier mehr zu pfeifen und meine internationale Karriere zum Jahreswechsel hin zu beenden", so Brych.

National wolle er aber weitermachen. "Ich freue mich auf die anstehende Saison in der Bundesliga", sagte Brych, der bei der EURO u.a. das Halbfinale zwischen England und Dänemark geleitet hatte.