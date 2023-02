Schiedsrichter erklären neue Linie bei Unsportlichkeiten

"Schiedsrichter schulen Journalisten" hieß eine Veranstaltung, an der neben den VAR-Projektleitern Jochen Drees und Lutz-Michael Fröhlich auch Bundesliga-Referee Felix Brych aus München teilnahm. Unsportliches Verhalten wird seit diesem Jahr konsequent verfolgt. Es geht ums übermäßige Protestieren, Beleidigen oder Ballwegschlagen.

Drees: Über Kollektivstrafen nachdenken

"Wir möchten diese ganzen Unsportlichkeiten nicht", sagt VAR-Projektleiter Jochen Drees und bringt als neuen Ansatz auch eine Kollektivstrafe für die ganze Mannschaft ins Gespräch, wie es das zum Beispiel beim Handball oder im American Football gibt.

Nachwuchsprobleme betreffen vor allem Amateurligen

Aber das Schiedsrichterwesen hat auch ein paar ganz grundsätzliche Probleme. Ohne Schiedsrichter, das ist klar, funktioniert das Spiel nicht. In unteren Ligen ist man inzwischen froh, wenn überhaupt jemand kommt, der eine Partie pfeift. "An der Basis haben wir Probleme", hat Bundesliga-Referee Felix Brych erkannt. "Es ist richtig, dass viele Kollegen aufhören in den ersten Monaten, weil sie mit Dingen nicht zurechtkommen, angepöbelt und vielleicht sogar körperlich attackiert werden."