Schiedsrichter-Durchsagen - Mehr Durchblick oder mehr Chaos?

Nach dem Vorbild der National Football League (NFL) in den USA sollen Schiedsrichter am Mikrofon den Zuschauern mehr Durchblick bei den Entscheidungen bieten. "Wir haben überlegt, wie wir mehr Verständnis schaffen und die Transparenz in den Stadien erhöhen können. Die Fans vor Ort bleiben oft ratloser zurück als die Zuschauer vor den TV-Bildschirmen", sagt FC-Bayern-Sportvorstand Max Eberl. "Diese Durchsagen können ein Fortschritt sein."

Ausgewählt für die Testphase wurden die Stadien in München, Dortmund, Frankfurt, Freiburg, Leipzig, St. Pauli, Hamburg, Düsseldorf und Fürth.

Bei den Schiedsrichtern sorgt das für gemischte Gefühle. Sie werden seit Juli auf die neue Aufgabe vorbereitet. "Es ist ungewohntes Terrain", sagt Knut Kircher, Geschäftsführer der DFB Schiri GmbH. "Wir mussten Überzeugungsarbeit leisten, nicht jeder fühlt sich damit direkt wohl."

