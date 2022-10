Schiedsrichter als Freiwild? Angriffe auf dem Fußballplatz

Eigentlich hatte sich Mario auf seinen Einsatz als Schiedsrichter gefreut – mit 56 von 60 Punkten bestand er die theoretische Prüfung. Doch nach den ersten Spielen folgte schnell die Ernüchterung. "Was pfeifst du denn für einen Scheiß?", musste er sich zum Beispiel von Spielern und Zuschauern anhören und das gehört eher noch zu den harmloseren Kommentaren. Mario heißt in Wirklichkeit anders, doch wir haben seinen Namen geändert, weil er noch Jugendlicher ist. Er und seine Eltern stören sich am rüden Umgang auf dem Fußballplatz.

Beschimpfungen und Beleidigungen

Seine Mutter, die ihn zu den Spielen fährt, erlebte, wie ein Trainer ihren Sohn regelrecht anbrüllte: "Ich bin dann zu ihm hingegangen, weil mein Sohn wirklich emotional am Ende war. Doch der Trainer hat dann nur gesagt: Wenn er das nicht aushält, dann muss er es halt lassen." Marios Vater, der auch fußballerisch aktiv ist, kritisiert den Tonfall mancher Betreuer und Trainer: "Da wird vor Jugendlichen der Spielleiter als Wi...er beschimpft. Da muss man sich schon fragen, muss das sein?"

Schiedsrichterin geschlagen

Manchmal bleibt es auf dem Fußballplatz nicht bei verletzenden Worten. In Pfuhl im Landkreis Neu-Ulm hatte ein Spieler eine Schiedsrichterin ins Gesicht geschlagen, weil er mit einer Entscheidung nicht zufrieden war. "Was ich wirklich schlimm finde in diesem Zusammenhang: Der wurde von seiner Mutter gedrängt, sich zu entschuldigen, und sagte dann zur Schiedsrichterin 'Entschuldigung, aber wer so einen Scheiß pfeift, der verdient es nicht anders'", erzählt Hans-Peter Füller, der Vorsitzende des Fußballbezirks Donau-Iller.

Ein Sportgericht sperrt den Spieler jetzt für ein Jahr, er muss auch ein Training zur Gewaltprävention absolvieren. "Solche Angebote gibt es auch für ganze Mannschaften, aber sie werden zu selten wahrgenommen", sagt Füller. Er betont gleichzeitig, dass Gewalt auf dem Fußballplatz selten vorkomme. So mancher scheint fehlendes Talent aber durch Aggression ausgleichen zu wollen. "Wir beobachten, dass es in höheren Ligen deutlich gesitteter zugeht", betont Füller. Doch wie können sich Schiedsrichter vor Angriffen schützen?

Unparteiische üben Ernstfall

"Wir machen Rollenspiele, da geht es zum Beispiel darum, dass man als Unparteiischer mit ausgestreckter Hand den Spieler erst mal auf Distanz hält," sagt Thomas Färber, der Schiedsrichterobmann für den Bezirk Schwaben. Gerade jüngere Spielleiter könnten eine solche Situation oft nicht so leicht mit einem klugen Spruch entschärfen wie ältere Unparteiische.

Mit Schiedsrichtern analysiert Färber auch Spielszenen, damit sie bei möglichst vielen Entscheidungen richtigliegen. Er wünscht sich mehr Wertschätzung: "Fußball ist wahrscheinlich eine der Sportarten, bei der der Respekt dem Schiedsrichter gegenüber am niedrigsten ist", sagt Färber. Langfristig könnte das zum echten Problem werden, denn die Zahl der Aktiven ist seit Jahren rückläufig.

Drohung nach dem Abpfiff

Auch Mario hatte sich überlegt, wieder alles hinzuwerfen, obwohl er erst seit einem halben Jahr pfeift. "Man wird demotivierter, hat im Spiel keine Lust mehr und will eigentlich nur noch weg", beschreibt er seine Gedanken, wenn er während Partien beschimpft und beleidigt wird. Trotzdem will Mario nicht aufgeben. Obwohl das, was er und sein Vater von einem befreundeten Jugendschiedsrichter hörten, nicht gerade optimistisch stimmt: "Der ist im gleichen Alter und ihm sind Spieler nach dem Abpfiff bis in die Kabine gefolgt. Dann hat er gesagt, wenn sie jetzt nicht den Raum verlassen, dann ruft er die Polizei", sagt Marios Vater. "Muss das wirklich sein, dass sich Jugendliche bedroht fühlen, wenn sie ihr Freizeitamt ausführen?"