Schiebt sich die schnellste Bayerin zur Bob-Medaille?

Mehr als 2.000 Kilometer liegen zwischen Tokio und Peking - die beiden Austragungsorte der der Sommer-Spiele und der Winterolympiade - voneinander entfernt. Und auch unterscheiden sich die beiden Veranstaltungen extrem voneinander - zumindest für jemanden, der von außen darauf blickt.

"Tatsächlich ist es sehr ähnlich, hier ist es nur viel, viel kälter", sagt eine, die es wissen muss: Alexandra Burghardt von der LG Wacker Burghausen. Auch bekannt als die schnellste Frau Deutschlands. Die Sprinterin ging noch vor 28 Wochen bei den Olympischen Spielen in Tokio an den Start. Nun soll sie Olympiasiegerin Mariama Jamanka zur Medaille schieben.

Von der Tartanbahn in den Eiskanal

Erst in dieser Saison startete Burghardt mit dem Projekt Peking 2022. Ende November nahm sie an ihrem allerersten Weltcup-Rennen teil. Anfangs lief die Zusammenarbeit noch nicht ganz rund. Timing-Probleme, ungewohntes Handling, der eisige Untergrund und die Kälte. "Ich denke, sie wird sich noch technisch entwickeln", sagte Olympiasiegerin Jamanka nach den ersten Trainings.

Auch Bundestrainer René Spies vertraute auf die Anpassungsfähigkeit und die schnelle Auffassungsgabe der Sprinterin: "Ich glaube, sie hat das verstanden und sieht das als Chance". Burghardt passe "sehr gut in diese Truppe hinein und wurde auch gut aufgenommen", sagte der Coach im November. Und vor allem habe sie als Sprinterin "von ihrem Schnelligkeitsniveau und ihren Hebelkräften unglaublich gute Voraussetzungen".

Gute Weltcup-Ergebnisse bringen das Olympia-Ticket

Nun ist klar - das Projekt ist geglückt. Burghardt legte einen steilen Aufstieg hin - vorbei an etablierten Kräften zu einer der besten drei Anschieberinnen in Deutschland. Nach zwei zweiten Plätzen in Winterberg und Altenberg und dem Europa-Meisterschafts-Sieg war klar: Burghardt fährt nach ihrem Olympia-Debüt in Tokio auch mit nach Peking. "Ich habe so viele Jahre trainiert, um mir meinen olympischen Traum zu erfüllen, nun darf ich ihn gleich zweimal in einem halben Jahr leben", sagte Burghardt, die in der japanischen Hauptstadt ins 100-Meter-Halbfinale gestürmt war und mit der Staffel den fünften Platz belegt hatte.

Ob nun ihre erste Olympische Medaille auf der Bobbahn folgt? Burghardt ist zuversichtlich: "Ich habe das Gefühl, dass das Ding sehr gut wegfliegt", kommentiert sie den Zweierbob, in den sie Jamanka zur Medaille schieben soll.