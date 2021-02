Schempp im Instagram-Talk: "Geht wieder von Null los"

Nachdem die deutsche Mixed Staffel zum Auftakt der Biathlon-WM das Podest klar verpasste, analysierte Schempp das Ergebnis sachlich: "Natürlich sind erstmal alle enttäuscht, aber es war erst das erste Rennen", meinte er. "So etwas kann durchaus mal passieren, aber trotzdem kann die WM noch sehr gut werden."

Neuanfang wird "hart"

Der viermalige Weltmeister Schempp selbst hatte Ende Januar seine Karriere überraschend beendet, weil sein Körper den Belastungen des Leistungssportes nicht mehr gewachsen ist. "Es fühlt sich genau richtig und auch wirklich gut an. Und ich bin absolut zufrieden mit dem, was ich geleistet habe die Jahre", sagt Schempp zu seinem Rücktritt.

Jetzt müsse er sich neu orientieren. "Ich weiß überhaupt nicht, was auf mich zukommt, weil jetzt beginnt ein total neuer Lebensabschnitt, es geht eigentlich fast von Null los", erklärte er. "Ich stelle mich auf harte Zeiten erst einmal ein. Mein Schulabschluss ist jetzt doch auch schon 13 Jahre her." Der gebürtige Uhinger hat sich in Rosenheim für ein Wirtschaftsingenieurs-Studium eingeschrieben, welches in ein paar Wochen beginnt.