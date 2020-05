Schauspieler Hafthor Björnsson bricht Weltrekord im Kreuzheben

"Mir fehlen die Worte. Was für ein toller Tag, an den ich mich für den Rest meines Lebens erinnern werde", schrieb Björnsson nach seinem Rekord auf Instagram. In Deutschland ist er vor allem durch die Serie "Game of Thrones" bekannt. Darin spielt der 2,05 Meter große und etwa 200 Kilogramm schwere Isländer die Rolle des Gregor Clegane, genannt "Der Berg".

Der 31-jährige Björnsson hob die sich unter dem Gewicht biegende Hantelstange und hielt sie für zwei Sekunden, bevor er sie fallen ließ und in Jubel ausbrach. Nach seinem Weltrekord sagte er: "Ich denke, ich hätte noch mehr geschafft, aber wozu?" Er sei glücklich damit. Seine Freunde und Familie seien ebenso glücklich. "Also habe ich entschieden, es gut sein zu lassen."

Im Jahr 2018 gewann der isländische Strongman den Wettbewerb "The World’s Strongest Man".