Ski Alpin: Stefan Luitz beendet seine Karriere

Stefan Luitz hat seine Karriere beendet. Das gab der 33-jährige Skirennfahrer auf seinem Instagram-Kanal bekannt. Der Schwabe hatte in seiner 15 Jahre langen Weltcup-Karriere immer wieder mit schweren Verletzungen zu kämpfen. Luitz stand zehnmal auf dem Weltcup-Podest, holte einen Weltcupsieg und zwei WM-Bronzemedaillen in der Mannschaft und nahm an den Olympischen Spielen 2014 teil.

Luitz: "Die Schattenseiten des Leistungssports"

"Es fällt schwer, diese Worte zu schreiben. Der Leistungssport hat mich geprägt – als Athlet, aber auch als Mensch. Ich durfte Erfolge feiern, die ich mir als Kind kaum hätte träumen lassen", schrieb Luitz auf Instagram und erklärte weiter: "Leider musste ich auch die Schattenseiten des Leistungssports kennenlernen – schwere Verletzungen, Rückschläge, Zweifel, ständiger Druck. Momente, in denen es mehr mentale Stärke brauchte als körperliche. Doch genau das hat diese Reise so intensiv gemacht und mich definitiv fürs Leben geprägt."

Mehrere Kreuzbandrisse, ein durchtrennter Muskel, Bänderrisse, eine Bandscheibenoperation, die ihn die Olympia-Teilnahme 2022 kostete. Luitz musste sich in seiner Karriere häufig zurückkämpfen. Dem aktiven Leistungssport kehrt er nun mit 33 Jahren den Rücken zu. "Jetzt beginnt ein neues Kapitel – ohne Startnummer, dafür aber mit vielen Erinnerungen im Gepäck. Danke für alles. Euer Stefan", schließt Luitz seinen Post.