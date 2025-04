Schanzer-Schock im Aufstiegsrennen: Ingolstadt patzt in Dortmund

Der FC Ingolstadt kam am 31. Spieltag der 3. Liga nicht über ein 3:3 bei Borussia Dortmunds Zweitvertretung hinaus. Sieben Spieltage vor Saisonende wuchs der Rückstand zu Platz drei, der die Relegation zur 2. Bundesliga ermöglichen würde, auf vier Punkte. Ein direkter Aufstiegsplatz ist sechs Punkte entfernt.

Die ersten Minuten des Spiels begannen mit hoher Intensität. Bereits in der 14. Minute erzielte Pascal Testroet das 1:0 für den FC Ingolstadt nach einer präzisen Flanke von Keidel. Lotka im Tor von Borussia Dortmund II verschätzte sich und ermöglichte somit den frühen Führungstreffer der Gäste.

Dortmund dreht das Spiel

Doch Borussia Dortmund II reagierte schnell. In der 31. Minute konnte Kjell Wätjen durch eine starke Einzelaktion den Ausgleich erzielen. Dieser Treffer brachte die Gastgeber zurück ins Spiel. Wenige Minuten später, in der 35. Minute war es Michael Eberwein, der nach einer Freistoßflanke zum 2:1 für Dortmund traf.

Ingolstadt kämpft sich zurück

Die zweite Halbzeit begann ebenso spektakulär wie die erste. Tim Heike glich in der 55. Minute für den FC Ingolstadt 04 aus, nachdem ein Einwurf von Decker und ein Kopfball von Testroet den Ball in seine Richtung lenkten. Heike nutzte die Chance und traf aus der Drehung zum 2:2.

Furiose Schlussphase

Doch Borussia Dortmund II konterte und ging durch Tony Reitz in der 68. Minute erneut in Führung. Der FC Ingolstadt 04 gab sich jedoch nicht geschlagen. Ein Fehler von Lotka bei einem Freistoß ermöglichte Testroet in der 81. Minute den erneuten Ausgleich. Die letzten Minuten des Spiels wurden zu einem nervenaufreibenden Krimi, bei dem beide Teams auf den Siegtreffer drängten, am Ende blieb es beim 3:3.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Dieser Spielbericht wurde auf Basis von BR-Sportdaten mithilfe einer KI generiert. Der Text wurde redaktionell geprüft, überarbeitet und veröffentlicht.