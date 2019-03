Schalkes neuer Sportvorstand gibt Trainer keine Jobgarantie

Nach der desaströsen 0:4-Niederlage des Bundesliga-14. am vergangenen Samstag im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf war über eine möglicherweise bevorstehende Trennung von dem 33-jährigen Fußball-Lehrers spekuliert worden. "Es geht darum, dass wir die Trendwende schaffen, um die Kurve zu kriegen", sagte Schneider. In der Partie am Freitag bei Werder Bremen wird Tedesco auf der Bank sitzen.

Nach Heider Rückzug kommt Schneider

Schneiders Vorgänger Heidel hatte am 23. Februar nach dem 0:3 des Revierclubs in Mainz seinen Rückzug spätestens zum Saisonende erklärt. Vor einer Woche hatten die Königsblauen dann Schneider verpflichtet, der zuletzt Leiter Sport und Internationalisierung beim Liga-Rivalen RB Leipzig war und beim Traditionsverein einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 erhält. "Ich bin sehr dankbar und stolz, Teil der Familie von Schalke 04 zu sein", sagte Schneider. "Schalke ist ein großer und ein großartiger Verein." Seine Arbeit hat er zwar bereits von Heidel übernommen, wird aber offiziell erst am 14. März ins Amt berufen.